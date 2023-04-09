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9 апреля, 09:31

Россиянина с ребёнком на поводке сняли на видео

В Екатеринбурге мужчина выгулял маленького ребёнка на поводке

В Екатеринбурге сняли на видео, как мужчина выгуливает ребёнка на поводке. Ролик опубликован в телеграм-канале "Инцидент Екатеринбург".

В Екатеринбурге мужчина выгуливал маленького ребёнка на поводке. Видео © Telegram / "Инцидент Екатеринбург"

Как сообщает портал 66.ru, всё произошло вечером 8 апреля. По словам очевидцев, через некоторое время поводок с ребёнка сняли. Инцидентом уже заинтересовались органы правопорядка, начата проверка. При этом правоохранители призывают мужчину самому связаться с полицией и дать пояснения.

В свою очередь пользователи в комментариях к видео отметили, что это может быть не поводок, а специальная детская шлейка — приспособление для безопасности, которое дети носят, когда гуляют со взрослыми.

В Подмосковье воспитательница детсада избила ребёнка с ДЦП

В Подмосковье воспитательница детсада избила ребёнка с ДЦП

Ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирской области отец заставил дочь избить одноклассника. Мужчина схватил 9-летнего мальчика и держал, пока девочка била по нему кулаками в отместку за брошенный в неё снежок.

Обложка ©

Telegram / "Инцидент Екатеринбург"

Никита Никонов
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