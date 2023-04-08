В Подмосковье воспитательница детсада избила ребёнка с ДЦП

В Подмосковье мать ребёнка с диагнозом "детский церебральный паралич" (ДЦП) обвинила воспитательницу детского сада, который посещает её сын, в том, что та избивала мальчика. Об этом сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Известно, что к ребёнку в детском саду прикреплена девушка с психологическим образованием, которая должна была помогать мальчику адаптироваться и ухаживать за ним. В итоге она призналась в содеянном и извинилась. Также Мельников рассказал, что женщина выкручивала ребёнку пальцы. Кроме того, другие родители тоже сообщили, что их дети жалуются, что воспитатели детского сада их избивают. Один ребёнок признался, что его били по голове и рукам. В связи с этим было направлено обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. По данному факту уже проводится проверка.