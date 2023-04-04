Семиклассницу нашли с переломами под окнами школы в Самарской области

В Самарской области семиклассницу обнаружили под окнами школы с множественными переломами, её доставили в больницу. О случившемся пишет SHOT со ссылкой на источники.

Накануне утром в школе № 14 в Жигулёвске девочка осталась в классе во время перемены. Через несколько минут её обнаружили прямо под окнами, школьницу госпитализировали. У неё были натянутые отношения с одноклассниками, которые травили её за отношения и поцелуи с мальчиком. Пострадавшая не давала себя в обиду и всегда отвечала.

Драка с участием пострадавшей семиклассницы в Самарской области. Видео © VK / Владимир Монев

Одна из случившихся в марте потасовок попала на видео. Школьница в белой кофте и чёрных брюках. На неё толпой налетели другие ученики, и под одобрительные улюлюкания и аплодисменты один из парней начинает избивать девочку. Удар кулаком исподтишка ей наносит и хохочущая рядом школьница. Семиклассница старается отбиться.

Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего". Помимо переломов у ученицы внутренние кровотечения. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.