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14 марта, 13:11

В Туве подростки избили школьницу за то, что та не уступила им место в кафе

В Кызыле школьницы толпой избили сверстницу. Компания девочек не нашла свободного столика в кафе "Восторг" и решила выгнать ту, которая сидела одна. Подростки вызвали сверстницу на улицу, где сначала на неё напала одна девочка, а потом подключились и остальные. Об этом сообщает телеканал "360".

В Туве школьницы толпой избили девочку из-за места в кафе. Видео © Telegram / "ЧП Кызыл #1"

При этом, по данным правоохранителей, изначально конфликт возник между двумя школьницами в конце февраля в туалете образовательного учреждения. Ругань продолжилась уже в соцсетях, после чего ученицы решили выяснить отношения на очной встрече, которая произошла 8 марта. Одна из участниц конфликта привела на разборку подруг.

Полиция уже привлекла родителей школьниц к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Прокуратура начала проверку. А в Министерстве образования Тувы пообещали провести с подростками психолого-педагогическую работу.

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Ранее Лайф писал, что в Туве студент застрелил 17-летнего подростка из-за громкого стука в дверь. Инцидент произошёл в селе Межегей.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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