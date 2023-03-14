В Туве подростки избили школьницу за то, что та не уступила им место в кафе

В Кызыле школьницы толпой избили сверстницу. Компания девочек не нашла свободного столика в кафе "Восторг" и решила выгнать ту, которая сидела одна. Подростки вызвали сверстницу на улицу, где сначала на неё напала одна девочка, а потом подключились и остальные. Об этом сообщает телеканал "360".

В Туве школьницы толпой избили девочку из-за места в кафе. Видео © Telegram / "ЧП Кызыл #1"

При этом, по данным правоохранителей, изначально конфликт возник между двумя школьницами в конце февраля в туалете образовательного учреждения. Ругань продолжилась уже в соцсетях, после чего ученицы решили выяснить отношения на очной встрече, которая произошла 8 марта. Одна из участниц конфликта привела на разборку подруг.

Полиция уже привлекла родителей школьниц к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Прокуратура начала проверку. А в Министерстве образования Тувы пообещали провести с подростками психолого-педагогическую работу.