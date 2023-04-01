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1 апреля, 02:25

"Папа, беги!": В Петербурге избили многодетного пенсионера

В Петербурге хулиганы избили пенсионера — кавалера ордена "Родительская слава"

В Приморском районе Санкт-Петербурга хулиганы избили многодетного пенсионера. Очевидцы происшествия рассказали, что они "сначала въехали". Скорее всего, потасовка и началась с этого ДТП. Дети пострадавшего сняли драку на видео.

Хулиганы избили пенсионера в Петербурге. Видео © 78.ru

"Пап, убегай!" — советуют отцу дети на видео.

Как пишет 78.ru, у 60-летнего пострадавшего 13 детей, он — кавалер ордена "Родительская слава". Когда возникший из-за машины инцидент начал разгораться, мужчина передал смартфон детям и попросил их фиксировать развитие событий.

С места происшествия его затем увезли на скорой помощи в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали ушибы и ссадины мягких тканей головы, травмы рук и ног. Домой он был отпущен в удовлетворительном состоянии. По данным издания, хулиганы, напавшие на мужчину, задержаны.

Мужчина в рясе и с иконой в руках избил ногами пенсионерку-цветочницу на Таганке

Мужчина в рясе и с иконой в руках избил ногами пенсионерку-цветочницу на Таганке

Как ранее писал Лайф, в Подольске 60-летнего мужчину избили до смерти после замечания пьющей компании. Лежащее в крови тело пенсионера увидела местная жительница, она и сообщила об этом правоохранителям.

Обложка ©

78.ru

Арина Родионова
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