"Папа, беги!": В Петербурге избили многодетного пенсионера

В Приморском районе Санкт-Петербурга хулиганы избили многодетного пенсионера. Очевидцы происшествия рассказали, что они "сначала въехали". Скорее всего, потасовка и началась с этого ДТП. Дети пострадавшего сняли драку на видео.

Хулиганы избили пенсионера в Петербурге. Видео © 78.ru

"Пап, убегай!" — советуют отцу дети на видео.

Как пишет 78.ru, у 60-летнего пострадавшего 13 детей, он — кавалер ордена "Родительская слава". Когда возникший из-за машины инцидент начал разгораться, мужчина передал смартфон детям и попросил их фиксировать развитие событий.

С места происшествия его затем увезли на скорой помощи в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали ушибы и ссадины мягких тканей головы, травмы рук и ног. Домой он был отпущен в удовлетворительном состоянии. По данным издания, хулиганы, напавшие на мужчину, задержаны.