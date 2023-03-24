Мужчина в рясе и с иконой в руках избил ногами пенсионерку-цветочницу на Таганке

Мужчина в рясе и с иконой в руках избил ногами пенсионерку, которая продавала цветы в Таганском районе Москвы. Видео, опубликованное в одном из столичных пабликов, быстро разлетелось по Сети и вызвало осуждение общества.

Мужчина в рясе, не выпуская икону из рук, избил ногами пенсионерку-цветочницу на Таганке. Видео © vk.com / Подсмотрено в Москве | Московские новости

Всё произошло неподалёку от Покровского монастыря, где находятся мощи блаженной Матроны Московской. К ним принято подходить с цветами, поэтому пенсионерки, продающие цветы по пути к храму, никого не удивляют. Кроме них там также встречается много людей, просящих милостыню, одним из которых и был одетый в рясу мужчина.

Как написал автор ролика, незнакомец в рясе просил милостыню у прохожих, а женщина продавала цветы. Внезапно он подлетел к ней и со всей силы ударил ногой. Испуганная пенсионерка от страха и боли заплакала и попросила помощи у прохожих, но скорую и полицию вызывать отказалась. Она заверила заступников, что сама сходит в больницу.

Некоторые комментаторы пишут, что конфликт произошёл из-за территории. Якобы мужчина всегда там стоит и просит милостыню, а цветочница встала на его место. Это вывело его из себя, и он решил с боем отвоевать нагретое место.