Петербурженка нокаутировала пристававшего к ней в подъезде мужчину и нарвалась на уголовное дело

В Санкт-Петербурге 35-летняя женщина избила до полусмерти мужчину, который начал к ней приставать в подъезде. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по городу и области.

"9 марта 2023 года в 00:08 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от очевидца о том, что в подъезде дома 56 по улице Декабристов на лестнице между вторым и третьим этажом лежит мужчина в крови", — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, 47-летний ухажёр попытался пристать к понравившейся ему даме прямо в подъезде. Напуганная женщина ответила ему ударами ногами и руками, а потом с силой оттолкнула. Мужчина упал и стукнулся головой о ступени. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, а женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".