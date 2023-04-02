Вооружённые петербуржцы решили доказать свою "крутизну", избив группу подростков в ТРЦ

Двое пьяных мужчин устроили драку с группой подростков на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Порт Находка" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Петербуржцы устроили драку с подростками в ТЦ. Видео © Telegram / SHOT

Компания школьников сидела вечером на фуд-корте, когда к ним подошли двое пьяных мужчин и "начали учить жизни", активно используя нецензурную лексику. 13-летний мальчик попросил их перестать материться или хотя бы меньше выражаться. Это не понравилось одному из мужчин, и тот пригрозил им физической силой, а это попало на видео очевидцев.

"Я могу подойти к тебе… и *** (ударить. — Прим. Лайфа) тебя в чан! И тебя *** (ударить. — Прим. Лайфа) в чан! Тебе! Тебе! Тебе 40-летнему. Мне *** (всё равно. — Прим. Лайфа), веришь, нет? Вы все такие сидите *** (классные. — Прим. Лайфа)", — сказал буйный петербуржец.

Его поддержал и друг. В результате началась драка. На кадрах видно, как в дело шли не только кулаки, но и стулья. В какой-то момент один из пьяных мужчин достал пистолет и совершенно не реагировал на требования убрать его.