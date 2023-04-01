"Убирайтесь домой!": Поляки избили двух украинцев после застолья

В польском городе Лодзь группа местных жителей набросилась с кулаками на двух украинцев, с которыми они до этого выпивали. Об этом пишет издание Wprost.

Потасовка случилась в ночь с 25 на 26 марта неподалёку от местного парка. Пострадавшие — 38-летний гражданин Украины Андрей и его 26-летний брат Павел. Избиение поляки сопровождали выкриками: "Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой!" По данным издания, украинцы пытались уладить конфликт, однако он всё равно перерос в драку.

В результате у одного из гостей с Украины сломаны челюсть и рёбра. Примечательно, что оба приезжих не являются беженцами. Уже несколько лет они легально живут и работают в Польше.

По факту произошедшего предъявлены обвинения трём мужчинам в возрасте от 18 до 21 года. Четвёртый подозреваемый, 16-летний подросток, предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

По словам представителя районной прокуратуры Кшиштофа Копании, следствие установило, что в ночь, когда случился конфликт, к полякам присоединились ещё два человека, хорошо владевшие польским языком.

"Как потом выяснилось, они были гражданами Украины. В какой-то момент произошёл инцидент, в результате которого иностранцы получили травмы", — заявил Копания.

Сами пострадавшие утверждают, что плохо помнят, при каких обстоятельствах произошёл конфликт и какие слова им говорили. По мнению правоохранителей, нет оснований считать, что драка случилась на почве национальной розни.