Украинские подростки избили польских сверстников во Вроцлаве

Группа украинских подростков напала на польских сверстников в городе Вроцлав. Об этом сообщил президент ассоциации "Бещадская национальная инициатива", активист правой партии "Национальное движение" Веслав Совинский.

Украинские подростки напали на польских сверстников во Вроцлаве. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Веслав Совинский

"Как нация мы столкнулись с проблемой, которую нельзя заметать под ковёр. Такие ситуации встречаются и будут встречаться лишь чаще. Пусть только случится трагедия — улица сама будет добиваться справедливости", — написал политик на своей странице в соцсети Facebook*.

Совинский прикрепил видео, на котором запечатлён конфликт группы подростков, говорящих на украинском и русском языках, с несколькими польскими подростками. Видно, что одного из местных украинцы несколько раз бьют по лицу. По словам Совинского, подобные инциденты замалчиваются из-за неправильно понятого определения "хорошие отношения".

Ранее Лайф рассказывал, что украинец откусил жительнице Польши часть уха и угнал её машину. Далеко злоумышленник уехать не смог, он попал в аварию и попытался бежать, но полицейские оказались быстрее.