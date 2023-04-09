В Башкирии школьник потерял часть пальца во время шуточной драки
Школьник из города Ишимбай в Башкирии потерял фалангу пальца во время шуточной борьбы с одноклассницами. Об этом сообщает "Башинформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, подростки резвились в раздевалке и в какой-то момент девочки все разом навалились на дверь — парень не успел вовремя убрать руку из проёма и получил серьёзную травму пальца. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В ситуации разбирается полиция.
Ранее Лайф писал, что в Приморье турникет ударил током школьника. К счастью, госпитализация мальчику не понадобилась. Прокуратура организовала проверку.
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