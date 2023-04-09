В Башкирии школьник потерял часть пальца во время шуточной драки

Школьник из города Ишимбай в Башкирии потерял фалангу пальца во время шуточной борьбы с одноклассницами. Об этом сообщает "Башинформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подростки резвились в раздевалке и в какой-то момент девочки все разом навалились на дверь — парень не успел вовремя убрать руку из проёма и получил серьёзную травму пальца. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В ситуации разбирается полиция.