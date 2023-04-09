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9 апреля, 14:46

В Башкирии школьник потерял часть пальца во время шуточной драки

Школьник из города Ишимбай в Башкирии потерял фалангу пальца во время шуточной борьбы с одноклассницами. Об этом сообщает "Башинформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подростки резвились в раздевалке и в какой-то момент девочки все разом навалились на дверь — парень не успел вовремя убрать руку из проёма и получил серьёзную травму пальца. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В ситуации разбирается полиция.

Малышка лишилась двух пальцев после нападения обезьяны в зоопарке в Новой Москве

Малышка лишилась двух пальцев после нападения обезьяны в зоопарке в Новой Москве

Ранее Лайф писал, что в Приморье турникет ударил током школьника. К счастью, госпитализация мальчику не понадобилась. Прокуратура организовала проверку.

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Shutterstock

Никита Никонов
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