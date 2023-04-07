В Приморье турникет ударил током школьника

В одной из школ Находки ученик пятого класса получил удар током от турникета. Об этом заявили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

"В дневное время 7 апреля 2023 года в средней общеобразовательной школе "Лидер-2" ученик пятого класса получил удар током от турникета, установленного на входе в учреждение", — отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что госпитализация мальчику не понадобилась. Сейчас турникет обесточен, ведётся разбирательство. Прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства при установке и обслуживании устройства.