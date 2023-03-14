В Петербурге девочка попала в больницу после того, как засунула шпильку в розетку
В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в реанимацию после того, как засунула шпильку в розетку. По данным "Невских новостей", всё случилось вечером 13 марта в квартире на улице Академика Байкова.
Малышку после таких игр госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В одной из детских городских больниц у ребёнка диагностировали электротравму. При этом не сообщается, где в этот момент были родители и о других обстоятельствах инцидента.
Ранее Лайф писал, что в Приангарье школьник уронил телефон в ванну и умер от удара током. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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