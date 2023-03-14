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14 марта, 16:22

В Петербурге девочка попала в больницу после того, как засунула шпильку в розетку

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в реанимацию после того, как засунула шпильку в розетку. По данным "Невских новостей", всё случилось вечером 13 марта в квартире на улице Академика Байкова.

Малышку после таких игр госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В одной из детских городских больниц у ребёнка диагностировали электротравму. При этом не сообщается, где в этот момент были родители и о других обстоятельствах инцидента.

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Обложка ©

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Никита Осипов
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