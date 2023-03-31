Сбившая ребёнка жена хоккеиста "Северстали" отделалась мизерным штрафом

Жена нападающего ХК "Северсталь" Даниила Вовченко, которая сбила ребёнка на пешеходном переходе, отделалась небольшим штрафом. Как заявила Яна Вовченко-Александрова, с неё сняли все обвинения, так как судмедэксперты признали травмы пострадавшей девочки незначительными. Поскольку вреда здоровью причинено не было, производство по делу прекратили, сообщает телеграм-канал SHOT.