Сбившая ребёнка жена хоккеиста "Северстали" отделалась мизерным штрафом
Закрыто уголовное дело жены хоккеиста "Северстали", сбившей ребёнка на пешеходном переходе
Жена нападающего ХК "Северсталь" Даниила Вовченко, которая сбила ребёнка на пешеходном переходе, отделалась небольшим штрафом. Как заявила Яна Вовченко-Александрова, с неё сняли все обвинения, так как судмедэксперты признали травмы пострадавшей девочки незначительными. Поскольку вреда здоровью причинено не было, производство по делу прекратили, сообщает телеграм-канал SHOT.
Сбившая ребёнка жена хоккеиста "Северстали" отделалась штрафом. Видео © SHOT
Девушке лишь выписали штраф за то, что она не пропустила пешехода. Также она сообщила о желании выплатить денежную компенсацию, чтобы возместить моральный вред ребëнку.
Напомним, в конце февраля Яна Вовченко-Александрова за рулём Porsche Macan сбила ребёнка на пешеходном переходе в Череповце. ДТП произошло на улице Батюшкова, момент снял видеорегистратор. Сама автоледи обвинила в аварии другого водителя, который решил заехать во двор и перегородил ей обзор. Как выяснилось позднее, девушка регулярно получает штрафы.