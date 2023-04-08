В Красноярске отцы юных хоккеистов жестоко избили тренера из-за предвзятости

В Красноярске двое отцов жёстко избили детского тренера по хоккею с мячом из-за якобы предвзятого отношения наставника к их сыновьям, сообщает краевой главк ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, вечером 7 апреля в ледовой арене "Енисей" проходил турнир среди юных хоккеистов 2008–2009 годов рождения. После завершения игры у тренера с двумя отцами, чьи сыновья занимаются в команде, возник серьёзный разговор, который закончился побоями.

"После завершения матча у тренера с двумя мужчинами, чьи дети занимаются в команде, возник конфликт на почве того, что родители недовольны тренерской работой и предвзятым отношением к их детям", — говорится в сообщении.

Потерпевший обратился к врачам с сотрясением мозга и различными травмами, назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиция организовала проверку. По данным портала NGS24.ru, пострадавшим наставником является Дмитрий Милованов, двое отцов набросились на него в раздевалке прямо на глазах у детей. Идея избить Милованова у них появилась из-за того, что тот якобы не пускал их детей в основной состав команды.

Пострадавший тренер Дмитрий Милованов. Фото © School.hc-enisey.ru