"У нас весь дом от него страдает": Буйный житель Казани ударил не придержавшую ему дверь школьницу
В Казани мужчина ударил шестиклассницу в живот за то, что она не придержала ему дверь
В Казани местный житель ударил школьницу-соседку в живот за то, что она не придержала ему входную дверь. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
В Казани сосед ударил ребёнка в живот в подъезде дома. Видео © t.me / mash_iptash
Шестиклассница пришла из школы, прошла в подъезд и вызвала лифт. К ней подошёл агрессивный сосед с женщиной, который сказал девочке, что та не придержала ему входную дверь, когда заходила в подъезд дома. После этого мужчина ударил её кулаком в живот.
"Домофонную дверь она ему не придержала, и он на неё за это наехал. Он буйный, у нас весь дом от него страдает", — рассказала тётя пострадавшей.
По её словам, девочка чувствует себя нормально. После случившегося отец ребёнка написал заявление в полицию. Однако правоохранители, как указала родственница девочки, завели не уголовное, а административное дело.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре мать оттаскала за волосы дочь и ударила головой о зеркало прямо в лифте, потому что посчитала её причёску неаккуратной. Лайф публиковал видео с камер наблюдения.
t.me / mash_iptash