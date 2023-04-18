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18 апреля, 15:07

"У нас весь дом от него страдает": Буйный житель Казани ударил не придержавшую ему дверь школьницу

В Казани мужчина ударил шестиклассницу в живот за то, что она не придержала ему дверь

В Казани местный житель ударил школьницу-соседку в живот за то, что она не придержала ему входную дверь. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

В Казани сосед ударил ребёнка в живот в подъезде дома. Видео © t.me / mash_iptash

Шестиклассница пришла из школы, прошла в подъезд и вызвала лифт. К ней подошёл агрессивный сосед с женщиной, который сказал девочке, что та не придержала ему входную дверь, когда заходила в подъезд дома. После этого мужчина ударил её кулаком в живот.

"Домофонную дверь она ему не придержала, и он на неё за это наехал. Он буйный, у нас весь дом от него страдает", — рассказала тётя пострадавшей.

По её словам, девочка чувствует себя нормально. После случившегося отец ребёнка написал заявление в полицию. Однако правоохранители, как указала родственница девочки, завели не уголовное, а административное дело.

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Ранее сообщалось, что в Краснодаре мать оттаскала за волосы дочь и ударила головой о зеркало прямо в лифте, потому что посчитала её причёску неаккуратной. Лайф публиковал видео с камер наблюдения.

Обложка ©

t.me / mash_iptash

Иван Косицын
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