В Москве школьница так разволновалась перед экзаменом, что выпила целую пачку обезболивающих

Ученица одной из московских школ так сильно переволновалась перед пробным экзаменом по английскому языку, что выпила 50 таблеток обезболивающего и попала в больницу. Об этом пишет SHOT.

Всё произошло в столичном районе Гольяново. Утром 13-летняя девочка отправилась в школу, захватив с собой таблетки от спазмов. Однако ученица настолько разволновалась, что употребила всю упаковку. В результате школьнице стало плохо, о чём она сообщила классному руководителю. Та вызвала медиков, которые забрали подростка в больницу с острым отравлением.

По данным телеграм-канала, педагоги характеризуют семиклассницу положительно. Что вызвало у неё такую сильную панику перед экзаменом, выясняется. С родителями девочки сейчас общаются правоохранители.