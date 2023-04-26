В Москве школьница так разволновалась перед экзаменом, что выпила целую пачку обезболивающих
В Москве школьница попала в больницу с острым отравлением обезболивающими
Ученица одной из московских школ так сильно переволновалась перед пробным экзаменом по английскому языку, что выпила 50 таблеток обезболивающего и попала в больницу. Об этом пишет SHOT.
Всё произошло в столичном районе Гольяново. Утром 13-летняя девочка отправилась в школу, захватив с собой таблетки от спазмов. Однако ученица настолько разволновалась, что употребила всю упаковку. В результате школьнице стало плохо, о чём она сообщила классному руководителю. Та вызвала медиков, которые забрали подростка в больницу с острым отравлением.
По данным телеграм-канала, педагоги характеризуют семиклассницу положительно. Что вызвало у неё такую сильную панику перед экзаменом, выясняется. С родителями девочки сейчас общаются правоохранители.
Ранее Лайф писал, что житель Красноярска попал под проверку после домогательств школьницы. Инцидент сняла камера, установленная в лифте, где всё произошло.
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