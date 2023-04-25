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25 апреля, 15:57

Камера сняла, как пассажир лифта домогался школьницы в Красноярске

Житель Красноярска попал под проверку после домогательств к школьнице в лифте

Полиция проводит проверку в отношении 18-летнего жителя Красноярска, который домогался школьницы в лифте. Развратные действия мужчины сняла камера, видео публикует SHOT.

Пассажир лифта домогался школьницы в Красноярске. Видео © SHOT

На кадрах незнакомец трогает за грудь 16-летнюю девочку, та пытается прикрыться и просит помощи по телефону. Выйдя из лифта, извращенец скрылся, однако его личность быстро установили.

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А ранее в Петербурге полиция задержала маньяка-рецидивиста, который заманил восьмиклассницу в свою комнату в общежитии и надругался над ней. Как сообщают источники Лайфа, подозреваемый 46-летний Алексей К. был неоднократно судим. В "послужном списке" — кражи, грабежи, а последняя ходка была за похищение и изнасилование несовершеннолетней девочки. В общей сложности он провёл в тюрьме около 20 лет своей жизни и находился под надзором.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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