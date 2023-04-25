В Красноярске школьница умерла от передозировки наркотиками на дне рождения
В Красноярске девятиклассница на праздновании дня рождения решила расслабиться при помощи запрещённых веществ. В итоге несовершеннолетняя скончалась от передозировки, сообщает портал NGS24.ru.
На месте, где умерла девочка, правоохранители обнаружили пакетик с остатками белого порошка. Происхождение вещества впоследствии установит экспертиза. Известно, что погибшая училась в одной из городских гимназий. По факту её гибели возбуждено уголовное дело.
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