КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 11:17

В Красноярске школьница умерла от передозировки наркотиками на дне рождения

В Красноярске девятиклассница на праздновании дня рождения решила расслабиться при помощи запрещённых веществ. В итоге несовершеннолетняя скончалась от передозировки, сообщает портал NGS24.ru.

На месте, где умерла девочка, правоохранители обнаружили пакетик с остатками белого порошка. Происхождение вещества впоследствии установит экспертиза. Известно, что погибшая училась в одной из городских гимназий. По факту её гибели возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали закладчицу, которая оказалась экс-кандидатом в депутаты. Женщину взяли в тот момент, когда она закапывала в землю пакет с наркотиками.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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