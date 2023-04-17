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17 апреля, 08:13

В Москве задержали закладчицу, которая оказалась экс-кандидатом в депутаты

SHOT: В Москве при закладке наркотиков задержана экс-кандидат в депутаты Томенюк

<p>Мария Томенюк в 2017 году избиралась в Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский, в 2022 году — в Совет депутатов Печатников. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мария Томенюк в 2017 году избиралась в Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский, в 2022 году — в Совет депутатов Печатников. Фото © SHOT

В Москве задержана Мария Томенюк, бывшая кандидат в депутаты. Как сообщает SHOT, женщину взяли в тот момент, когда она закапывала в землю пакет с наркотиками.

36-летнюю москвичку Марию Томенюк с подругой — 32-летней Анной Громовой из Кинешмы — заметили полицейские на Таганке, пишет телеграм-канал. На улице Земляной Вал они прятали свёрток с веществом в землю. Обеих доставили в отдел и отправили на медосвидетельствование на предмет наркотического опьянения. Что именно было в пакетике, выясняется.

Томенюк в 2017 году избиралась в Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский, в 2022 году — в Совет депутатов Печатников, но все выборы проиграла. На момент последнего выдвижения она уже имела судимость по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка запрещённых препаратов".

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А ранее Лайф писал, что в Карачаево-Черкесии задержан депутат, застреливший собственного брата. Джашар Биджиев работал в муниципалитете Сары-Тюзского сельского поселения и курировал вопросы спорта и строительства.

Марина Калегина
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