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27 февраля, 06:47

Суд отменил приговор приморскому депутату, осуждённому за растление ребёнка

Суд в Приморье отменил приговор депутату Самсонову, осуждённому за растление ребёнка

<p>Артём Самсонов. Фото © <a href="http://www.zspk.gov.ru/deputy/300141/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Законодательное собрание Приморского края</a></p>

Артём Самсонов. Фото © Законодательное собрание Приморского края

В Приморье суд отменил приговор депутату Законодательного собрания Приморского края Артёму Самсонову, который осенью прошлого года был осуждён на 13 лет по обвинению в растлении ребёнка. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции пишет ТАСС.

"Приговор в отношении Самсонова А.А. отменён, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство", говорится в сообщении суда.

Там отметили, что на ближайшие три месяца Самсонов помещён под домашний арест, из-под стражи он был освобождён.

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Как писал Лайф, Артёма Самсонова задержали 17 ноября 2021 года, вскоре было предъявлено обвинение. По данным следствия, на одной из баз отдыха во Владивостоке парламентарий "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". В результате приморский суд вынес обвинительный приговор, назначив депутату 13 лет колонии строгого режима.

Максим Плетнёв
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