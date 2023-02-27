Суд отменил приговор приморскому депутату, осуждённому за растление ребёнка

В Приморье суд отменил приговор депутату Законодательного собрания Приморского края Артёму Самсонову, который осенью прошлого года был осуждён на 13 лет по обвинению в растлении ребёнка. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции пишет ТАСС.