Суд отменил приговор приморскому депутату, осуждённому за растление ребёнка
Суд в Приморье отменил приговор депутату Самсонову, осуждённому за растление ребёнка
Артём Самсонов. Фото © Законодательное собрание Приморского края
В Приморье суд отменил приговор депутату Законодательного собрания Приморского края Артёму Самсонову, который осенью прошлого года был осуждён на 13 лет по обвинению в растлении ребёнка. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции пишет ТАСС.
"Приговор в отношении Самсонова А.А. отменён, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство", — говорится в сообщении суда.
Там отметили, что на ближайшие три месяца Самсонов помещён под домашний арест, из-под стражи он был освобождён.
Как писал Лайф, Артёма Самсонова задержали 17 ноября 2021 года, вскоре было предъявлено обвинение. По данным следствия, на одной из баз отдыха во Владивостоке парламентарий "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". В результате приморский суд вынес обвинительный приговор, назначив депутату 13 лет колонии строгого режима.