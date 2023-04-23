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23 апреля, 14:36

Старшего лейтенанта полиции в Петербурге поймали на рабочем месте с наркотиками

Старшего лейтенанта полиции в Санкт-Петербурге застукали на рабочем месте в состоянии опьянения. А позже у 32-летней сотрудницы МВД обнаружили ещё и пакетик с мефедроном.

Как уточняет SHOT, сотрудница дежурной части, как обычно, пришла на смену, но около восьми утра коллеги обратили внимание на её неадекватное поведение, а потом у неё из кармана выпал пакетик с порошком. Стража порядка отправили на медосвидетельствование, где факт опьянения подтвердился.

Всего у полицейского изъяли два пакетика с мефедроном массой 0,56 грамма. Нарушительница сама призналась, что купила вещество "для личного пользования". В отношении старшего лейтенанта было возбуждено уголовное дело по статье 228, сейчас она под подпиской о невыезде. Проводится служебная проверка.

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Ранее в Уфе задержали сотрудника полиции, который подрабатывал закладчиком. У полицейского нашли при себе наркотики четырёх видов, он во всём сознался.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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