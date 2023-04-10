ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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10 апреля, 07:01

ФСБ задержала 700 кг кокаина на 2,5 млрд рублей

ФСБ пресекла деятельность международной преступной группировки, которая пыталась организовать транзит латиноамериканских наркотиков через территорию РФ в Евросоюз. Силовики изъяли почти 700 килограммов кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей.

"Установлены трое иностранцев — граждан Республики Колумбия и одного из государств Евросоюза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции. При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 килограммов кокаина", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

Оптовую партию латиноамериканского кокаина доставили в Москву и хранили на складе в Подмосковье, который арендовали на подставное лицо. Далее часть наркотиков планировали отправить в одну из стран Евросоюза, а часть — сбыть в России.

По оценкам специалистов, оптовая стоимость такой партии кокаина на российском чёрном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей, а розничный сбыт мог принести наркосиндикату не менее 6 миллиардов рублей.

Задержанные под Петербургом наркодилеры пытались перепрятать 225 кило кокаина на легковушке

Задержанные под Петербургом наркодилеры пытались перепрятать 225 кило кокаина на легковушке

А ранее в России пресекли деятельность международной наркогруппировки и перекрыли канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки. Полицейские изъяли 200 кило латиноамериканского кокаина. А наркодилеров, которые пытались перепрятать эту крупную партию в тайник, арестовали на два месяца.

Обложка ©

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Александра Вишнякова
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