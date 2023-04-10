ФСБ задержала 700 кг кокаина на 2,5 млрд рублей
ФСБ пресекла деятельность международной преступной группировки, которая пыталась организовать транзит латиноамериканских наркотиков через территорию РФ в Евросоюз. Силовики изъяли почти 700 килограммов кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей.
"Установлены трое иностранцев — граждан Республики Колумбия и одного из государств Евросоюза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции. При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 килограммов кокаина", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.
Оптовую партию латиноамериканского кокаина доставили в Москву и хранили на складе в Подмосковье, который арендовали на подставное лицо. Далее часть наркотиков планировали отправить в одну из стран Евросоюза, а часть — сбыть в России.
По оценкам специалистов, оптовая стоимость такой партии кокаина на российском чёрном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей, а розничный сбыт мог принести наркосиндикату не менее 6 миллиардов рублей.
А ранее в России пресекли деятельность международной наркогруппировки и перекрыли канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки. Полицейские изъяли 200 кило латиноамериканского кокаина. А наркодилеров, которые пытались перепрятать эту крупную партию в тайник, арестовали на два месяца.
ЦОС ФСБ РФ/ТАСС