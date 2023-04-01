В Петербурге суд арестовал двух наркодилеров, пытавшихся спрятать свыше 200 кг кокаина
Задержанных под Санкт-Петербургом наркодилеров, которые пытались перепрятать 225 килограммов кокаина в оборудованный в грузовике тайник, арестовали на два месяца. Такое решение принял Колпинский районный суд Северной столицы.
"Суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Антипова и Александра Маркова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере). <…> Суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 мая", — сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Своей вины оба мужчины не признали, Антипов просил суд о домашнем аресте.
Как уже писал Лайф, наркодилеров задержали в процессе демонтажа тайника, обустроенного в грузовике с фруктами, в посёлке Металлострой Колпинского района. Полицейские изъяли более 200 килограммов кокаина, стоимость которого по ценам чёрного рынка превышает 800 миллионов рублей. По нашим данным, оба подозреваемых ранее были судимы, один — за грабёж, а второй — за покушение на убийство.