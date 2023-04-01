В Петербурге суд арестовал двух наркодилеров, пытавшихся спрятать свыше 200 кг кокаина

Задержанных под Санкт-Петербургом наркодилеров, которые пытались перепрятать 225 килограммов кокаина в оборудованный в грузовике тайник, арестовали на два месяца. Такое решение принял Колпинский районный суд Северной столицы.

"Суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Антипова и Александра Маркова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере). <…> Суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 мая", — сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.