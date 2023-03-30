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30 марта, 05:46

Москвич с полным животом кокаина умер на борту летевшего из Венесуэлы в РФ самолёта

Москвич пытался привезти кокаин из Венесуэлы в собственном животе, но умер на борту самолёта

Житель Москвы пытался привезти наркотики в собственном теле из Венесуэлы в Россию, но умер на борту самолёта из-за передозировки. Об этом сообщает SHOT.

59-летний Руслан летел в Москву из города Порламар. Через 14 часов пассажир должен был оказаться в столице РФ, однако во время полёта ему стало очень плохо. В итоге мужчина скоропостижно скончался прямо во время авиарейса.

При посадке борт уже ждали медики. Специалисты забрали тело и отправили его на экспертизу. Вскрытие показало, что пассажир был буквально начинён наркотиками. В его животе нашли 82 контейнера с жидким веществом (более 777 граммов), содержащим кокаин.

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Инцидентом уже заинтересовались правоохранители. Полиция проводит проверку по факту смерти и незаконной транспортировки наркотиков, а также ищет подельников курьера.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянин пытался привезти из Таиланда пакет марихуаны, забыв, что она незаконна в России. С наркотиками его задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда таможенники проводили досмотр.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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