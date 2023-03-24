Конфеты с "сахарной пудрой" прилетевшей из Стамбула россиянки подвели её под статью о наркотиках
Россиянка привезла в Санкт-Петербург из Стамбула конфеты с кокаином внутри
Россиянка привезла с собой из Турции весьма необычный "сувенир" — конфетки с кокаиновой начинкой. Туристку с угощениями задержали в питерском аэропорту Пулково, пишет SHOT.
Как узнал телеграм-канал, 25-летнюю барышню остановили на досмотр по прибытии в зоне таможенного контроля. При просвечивании в чемодане девушки обнаружили три подозрительных пакетика в красивой зелёной обёртке. Как оказалось, внутри было 70 конфет с примесью кокаина.
Пока неизвестно, где россиянка взяла наркотическое угощение, как и точный вес вещества. Дело в том, что он был смешан с кондитерскими ингредиентами и без экспертизы определить массу сложно. Девушку проверяют на факт контрабанды наркотиков.
Ранее Лайф писал, что в Южно-Сахалинске в постамате компании PickPoint полицейские обнаружили посылку, в которой содержалось два килограмма запрещённого вещества — мефедрона. Сделать это удалось после того, как правоохранители получили информацию о том, что курьер будет пересылать посылку с наркотиками через постамат. В итоге закладку сумели перехватить, а поиск отправителя и получателя "груза" сейчас продолжается.
ТАСС / Антон Новодережкин