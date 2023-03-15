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15 марта, 12:25

Посылку с двумя кило мефедрона нашли в постамате на Сахалине

SHOT: В постамате в Южно-Сахалинске обнаружили закладку с 2 кг наркотиков

В Южно-Сахалинске в постамате компании PickPoint полицейские обнаружили посылку, в которой содержалось два килограмма запрещённого вещества — мефедрона. Об этом пишет SHOT.

Сделать это удалось после того, как правоохранители получили информацию о том, что курьер будет пересылать посылку с наркотиками через постамат. В итоге закладку сумели перехватить, а поиск отправителя и получателя "груза" сейчас продолжается.

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Ранее Лайф рассказывал, что полицейские в столичном регионе накрыли крупную сеть по продаже сильнодействующих препаратов, изъяв у восьми задержанных более 150 килограммов запрещённых веществ.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Артур Белкин
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