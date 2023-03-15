Посылку с двумя кило мефедрона нашли в постамате на Сахалине

В Южно-Сахалинске в постамате компании PickPoint полицейские обнаружили посылку, в которой содержалось два килограмма запрещённого вещества — мефедрона. Об этом пишет SHOT .

Сделать это удалось после того, как правоохранители получили информацию о том, что курьер будет пересылать посылку с наркотиками через постамат. В итоге закладку сумели перехватить, а поиск отправителя и получателя "груза" сейчас продолжается.