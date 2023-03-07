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7 марта, 14:34

Первоклашка из Москвы попала в реанимацию с отравлением марихуаной

Mash: В крови семилетней пациентки Морозовской больницы нашли следы наркотиков

Семилетняя москвичка попала в больницу с отравлением марихуаной, сообщает Mash. Девочка пожаловалась на плохое самочувствие бабушке, которая забирала её с гимнастики. Первоклассницу несколько раз стошнило, она потеряла сознание. На скорой её доставили в Морозовскую больницу, где у пациентки взяли анализы, показавшие странный и неожиданный результат — отравление наркотиками.

Девочку перевели в Филатовскую больницу, где сутки держали в реанимации и сделали повторный тест. Если он подтвердится, то в деле будут разбираться правоохранители.

В Петербурге любопытный школьник попал в больницу, отведав сухих мухоморов

В Петербурге любопытный школьник попал в больницу, отведав сухих мухоморов

Ранее Лайф писал, что российские родители обратились в Роскомнадзор с просьбой заблокировать игру о "выращивании" марихуаны. Игру-симулятор наркобарона обнаружили в Интернете. В описании игрокам предлагается "начать свой подпольный бизнес, выращивать травку, продавать и зарабатывать на этом деньги".

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Алексей Берковиц
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