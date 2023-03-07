Первоклашка из Москвы попала в реанимацию с отравлением марихуаной

Семилетняя москвичка попала в больницу с отравлением марихуаной, сообщает Mash. Девочка пожаловалась на плохое самочувствие бабушке, которая забирала её с гимнастики. Первоклассницу несколько раз стошнило, она потеряла сознание. На скорой её доставили в Морозовскую больницу, где у пациентки взяли анализы, показавшие странный и неожиданный результат — отравление наркотиками.

Девочку перевели в Филатовскую больницу, где сутки держали в реанимации и сделали повторный тест. Если он подтвердится, то в деле будут разбираться правоохранители.