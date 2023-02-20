Российские родители требуют запретить игру-симулятор наркобарона

Российские родители обнаружили в Интернете игру-симулятор наркобарона, в описании которой игрокам предлагается "начать свой подпольный бизнес, выращивать травку, продавать и зарабатывать на этом деньги". Председатель Ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова намерена обратиться в Роскомнадзор с просьбой провести экспертизу и изъять из оборота опасные для детей компьютерные игры и приложения и в Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей — с просьбой установить законодательное регулирование содержания таких игр.

Скриншот игры о выращивании марихуаны. Предоставлено Лайфу

В свою очередь уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова в беседе с Лайфом отметила, что сфера игр, к сожалению, пока очень плохо урегулирована с точки зрения законодательства.

"Нужно признать, что мы не знаем, что зашито в компьютерные игры, в которые играют наши дети, какое психологическое воздействие они оказывают, что в них воспитывают. Игровая индустрия — это огромные деньги, и детская аудитория занимает в ней довольно серьёзную долю. Нужно наводить порядок и в этой сфере. Здесь также не место пропаганде наркотиков, нетрадиционной сексуальной ориентации и экстремизма", — отметила детский омбудсмен.

Мишонова добавила, что все компьютерные игры должны быть лицензированы, а правообладатель должен нести ответственность за содержание. Сейчас ребёнок не защищён от содержания игры, подчеркнула омбудсмен.

"К сожалению, это серая зона и ни у одного ведомства нет рычагов. Будем обращаться в прокуратуру. Законодатели должны урегулировать правоотношения в этой сфере. Пока это не сделано, нам просто необходим общественный контроль", — отметила собеседница Лайфа.

Скриншот игры о выращивании марихуаны. Предоставлено Лайфу

В своём телеграм-канале Мишонова написала о ещё нескольких сомнительных играх, о которых ей рассказали родители. Например, чада играют в таможню, работник которой сотрудничает с террористической организацией Ежил (отсылка к ИГИЛ*. — Прим. Лайфа), и за взятку должен пропускать террористов, готовящихся к свержению власти в стране. Также в списке сомнительных игр казино.

"А ещё в одной игре на улицах города висят ЛГБТ-флаги и можно выбрать в качестве героя представителя нетрадиционной ориентации", — рассказала омбудсмен.

Ранее общественник Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру оградить российских детей от игры Hogwarts Legacy из-за пропаганды ЛГБТ. Причиной этого стало то, что в игре по вселенной Гарри Поттера есть персонаж-трансгендер.