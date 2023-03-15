Полиция накрыла крупную сеть "фармацевтов", продававших наркотики в псевдоаптеках

Российские правоохранители накрыли крупную сеть по продаже сильнодействующих препаратов в Москве. Были задержаны восемь человек, которые торговали в псевдоаптеках, у них изъято более 150 килограммов запрещённых веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Москве полиция накрыла крупную сеть продаж наркоманам сильнодействующих препаратов. Видео © Telegram / "МВД-медиа"

"Следователями Следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела в отношении восьми руководителей и участников организованных групп. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере", — сообщила Волк.

По предварительным данным, "фармацевты" действовали с марта 2022 года по февраль 2023-го в Москве и Подмосковье. Организатор этой сети купил препараты через подконтрольные юрлица, имеющие соответствующую лицензию. Для торговли злоумышленники использовали нежилые помещения с вывесками аптечных пунктов, а сам сбыт происходил по предварительной договорённости с клиентами. Причём наркозависимые покупали товар по завышенным на 1000% ценам.

"Обнаружено более 150 килограммов сильнодействующих веществ. Это порядка 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул, стоимость которых по ценам чёрного рынка составляет свыше 35 миллионов рублей", — сообщила представитель МВД.

Вместе с тем полицейские изъяли документы, более 30 миллионов рублей, автомобили премиум-класса и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. В результате злоумышленников задержали, им предъявили обвинения в преступлениях, совершённых организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере. В отношении "фармацевтов" избраны различные меры пресечения.