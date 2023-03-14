Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 02:18

В океане выловили подлодку-призрак с трупами и кокаином

У берегов Колумбии выловили подлодку с 2,6 тонны кокаина и двумя телами

<p>Подводная лодка с наркотиками. Фото © Национальные ВМС Колумбии</p>

Подводная лодка с наркотиками. Фото © Национальные ВМС Колумбии

Моряки Национальных военно-морских сил Колумбии выловили в Тихом океане 14-метровую подводную лодку с огромным грузом наркотиков. На борту судна находилось 2,6 тонны кокаина, но это не предел: нести она могла до шести тонн.

Подводная лодка с наркотиками. Видео © Национальные ВМС Колумбии

Как пишет DailyMail, стоимость груза на подлодке-призраке оценивается в 72 миллиона фунтов стерлингов (около 6,6 миллиарда рублей, или 87,5 миллиона долларов США).

Очевидно, экипаж субмарины состоял из четырёх человек. Двое погибли, оставшимся удалось выжить. Счастливчикам оказали первую помощь и передали в руки медиков. Предположительно, причиной смерти их товарищей стало отравление ядовитыми парами во время плавания.

Колумбийская полиция нашла тонну кокаина в мешках с какао

Колумбийская полиция нашла тонну кокаина в мешках с какао

Как оказалось, это не первая подобная находка. Власти Колумбии рассказали, что были ещё две такие субмарины. Предположительно, отправка этих подводных "наркогрузовиков" — дело рук повстанческой экстремистской группировки "Революционные вооружённые силы Колумбии".

Ранее Лайф публиковал видео, как наркоторговцы выкинули в океан тонну кокаина, уходя от погони. Пока они скидывали тюки с зельем, чтобы предстать "чистыми" перед береговой охраной, их действия снимал с воздуха дрон.

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Колумбия
  • наркотрафик
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров