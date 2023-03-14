В океане выловили подлодку-призрак с трупами и кокаином

Моряки Национальных военно-морских сил Колумбии выловили в Тихом океане 14-метровую подводную лодку с огромным грузом наркотиков. На борту судна находилось 2,6 тонны кокаина, но это не предел: нести она могла до шести тонн.

Подводная лодка с наркотиками. Видео © Национальные ВМС Колумбии

Как пишет DailyMail, стоимость груза на подлодке-призраке оценивается в 72 миллиона фунтов стерлингов (около 6,6 миллиарда рублей, или 87,5 миллиона долларов США).

Очевидно, экипаж субмарины состоял из четырёх человек. Двое погибли, оставшимся удалось выжить. Счастливчикам оказали первую помощь и передали в руки медиков. Предположительно, причиной смерти их товарищей стало отравление ядовитыми парами во время плавания.

Как оказалось, это не первая подобная находка. Власти Колумбии рассказали, что были ещё две такие субмарины. Предположительно, отправка этих подводных "наркогрузовиков" — дело рук повстанческой экстремистской группировки "Революционные вооружённые силы Колумбии".