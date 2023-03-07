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7 марта, 07:14

Российские силовики накрыли сеть нелегальных оружейников в 34 регионах

ФСБ, МВД и Росгвардия выявили 23 подпольные оружейные мастерские

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией изъяли более сотни единиц оружия у подпольных оружейников в 34 регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — цитирует сообщение ТАСС.

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Так, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проведены по адресам нелегальных оружейников в Москве, Севастополе, Крыму, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Хакасии, Коми, ДНР, Ставропольском, Красноярском и Алтайском краях, ЕАО, Московской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Калужской, Тверской, Смоленской, Самарской, Иркутской, Амурской, Свердловской и Томской областях.

"В результате из незаконного оборота изъято 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — сообщили в ЦОС.

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Никита Никонов
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