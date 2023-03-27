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27 марта, 08:07

Россиянин пытался привезти с Пхукета пакет марихуаны, но забыл, что в РФ она незаконна

В Шереметьево задержали россиянина, прилетевшего из Таиланда с марихуаной

В столичном аэропорту Шереметьево задержали россиянина, который привёз с Пхукета наркотическое вещество. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Таможенники нашли в вещах 56-летнего туриста 1,5 грамма марихуаны. Сейчас правоохранители выясняют, зачем россиянин взял с собой вещества, разрешённые в Таиланде, но запрещённые в РФ. Ему грозит уголовная ответственность за контрабанду наркотиков.

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Ранее россиянка привезла в Санкт-Петербург из Стамбула конфеты с кокаином внутри. Туристку задержали в аэропорту Пулково.

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Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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