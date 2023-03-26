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26 марта, 11:14

В ОАЭ помиловали гражданку Израиля, приговорённую к смертной казни за оборот наркотиков

Власти ОАЭ помиловали израильтянку Фидау Киуан, которая в прошлом году была приговорена к смертной казни за хранение наркотиков. Об этом сообщил телеканал i24NEWS со ссылкой на заявление президента Израиля Ицхака Герцога.

"Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян помиловал израильтянку, которая в прошлом году была заключена в тюрьму за незаконный оборот наркотиков", — отметил Герцог.

В заявлении подчёркивается, что Фида Киуан была помилована президентом ОАЭ в знак личного уважения к лидеру Израиля и по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамадан. Сейчас она возвращается на родину.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Нью-Йорке суд присяжных не смог договориться о приведении в исполнение смертного приговора уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову, устроившему теракт в центре города в 2017 году.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин
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