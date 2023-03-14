Выходец из Узбекистана избежал смертной казни за теракт в Нью-Йорке
Устроивший теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипов получит пожизненный срок
Сайфулло Саипов. Фото © Twitter / CBS News
В Нью-Йорке суд присяжных не смог договориться о приведении в исполнение смертного приговора уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову, устроившему теракт в центре города в 2017 году. Его приговорят к пожизненному заключению. Об этом официально объявила пресс-служба Прокуратуры по Южному округу Нью-Йорка.
Саипов был признан виновным по 28 пунктам обвинения, включая убийство, покушение на убийство и попытку оказать поддержку иностранной террористической организации. Формальная процедура оглашения приговора о пожизненном заключении состоится позже. В штате Нью-Йорк смертный приговор уже больше 50 лет не приводился в исполнение.
Напомним, что Саипов, находясь за рулём грузовика, который он предварительно арендовал, въехал в пешеходов в Нижнем Манхэттене. В итоге погибло восемь человек. Позднее 29-летний Сайфулло Саипов так и не признал себя виновным по обвинениям в убийствах и терроризме на слушаниях в нью-йоркском суде. Прокуратура требовала для него смертной казни.