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14 марта, 04:10

Выходец из Узбекистана избежал смертной казни за теракт в Нью-Йорке

Устроивший теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипов получит пожизненный срок

<p>Сайфулло Саипов. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CBSNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CBS News</a></p>

Сайфулло Саипов. Фото © Twitter / CBS News

В Нью-Йорке суд присяжных не смог договориться о приведении в исполнение смертного приговора уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову, устроившему теракт в центре города в 2017 году. Его приговорят к пожизненному заключению. Об этом официально объявила пресс-служба Прокуратуры по Южному округу Нью-Йорка.

Саипов был признан виновным по 28 пунктам обвинения, включая убийство, покушение на убийство и попытку оказать поддержку иностранной террористической организации. Формальная процедура оглашения приговора о пожизненном заключении состоится позже. В штате Нью-Йорк смертный приговор уже больше 50 лет не приводился в исполнение.

Выходца из Узбекистана в США признали виновным в теракте

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Напомним, что Саипов, находясь за рулём грузовика, который он предварительно арендовал, въехал в пешеходов в Нижнем Манхэттене. В итоге погибло восемь человек. Позднее 29-летний Сайфулло Саипов так и не признал себя виновным по обвинениям в убийствах и терроризме на слушаниях в нью-йоркском суде. Прокуратура требовала для него смертной казни.

Анатолий Симоненко
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