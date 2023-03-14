Выходец из Узбекистана избежал смертной казни за теракт в Нью-Йорке

В Нью-Йорке суд присяжных не смог договориться о приведении в исполнение смертного приговора уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову, устроившему теракт в центре города в 2017 году. Его приговорят к пожизненному заключению. Об этом официально объявила пресс-служба Прокуратуры по Южному округу Нью-Йорка.

Саипов был признан виновным по 28 пунктам обвинения, включая убийство, покушение на убийство и попытку оказать поддержку иностранной террористической организации. Формальная процедура оглашения приговора о пожизненном заключении состоится позже. В штате Нью-Йорк смертный приговор уже больше 50 лет не приводился в исполнение.