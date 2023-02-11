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11 февраля, 20:16

В Иране объявили масштабную амнистию для осуждённых за недавние мятежи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи помиловал 70 тысяч осуждённых

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение о помиловании 70 тысяч обвиняемых и осуждённых в честь 44-й годовщины Исламской революции. Об этом заявил посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес во время приёма в Ашхабаде. По его словам, речь идёт о людях, которые имели отношение к прошлогодним мятежам, связанным с гибелью Махсы Амини из Ирака, которую задержали за неправильное ношение хиджаба.

"Важным моментом в этой акции является снятие судимости со всех этих людей, и можно сказать, что это уникальное и беспрецедентное действие в мире и в истории", — заявил Голам Аббас Арбаб Халес.

В Иране казнили 20-летнюю вдохновительницу протестов из-за убийства девушки в "неправильном" хиджабе

В Иране казнили 20-летнюю вдохновительницу протестов из-за убийства девушки в "неправильном" хиджабе

Напомним, в Иране в прошлом году прошли протесты из-за смерти приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини. Девушку задержали за "неверное" ношение хиджаба. Митингующие требовали смягчить религиозные законы. В полиции заявили, что девушка умерла случайно от сердечного приступа.

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Khamenei.ir

Анатолий Симоненко
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