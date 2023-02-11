В Иране объявили масштабную амнистию для осуждённых за недавние мятежи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение о помиловании 70 тысяч обвиняемых и осуждённых в честь 44-й годовщины Исламской революции. Об этом заявил посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес во время приёма в Ашхабаде. По его словам, речь идёт о людях, которые имели отношение к прошлогодним мятежам, связанным с гибелью Махсы Амини из Ирака, которую задержали за неправильное ношение хиджаба.