В Иране объявили масштабную амнистию для осуждённых за недавние мятежи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи помиловал 70 тысяч осуждённых
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение о помиловании 70 тысяч обвиняемых и осуждённых в честь 44-й годовщины Исламской революции. Об этом заявил посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес во время приёма в Ашхабаде. По его словам, речь идёт о людях, которые имели отношение к прошлогодним мятежам, связанным с гибелью Махсы Амини из Ирака, которую задержали за неправильное ношение хиджаба.
"Важным моментом в этой акции является снятие судимости со всех этих людей, и можно сказать, что это уникальное и беспрецедентное действие в мире и в истории", — заявил Голам Аббас Арбаб Халес.
В Иране казнили 20-летнюю вдохновительницу протестов из-за убийства девушки в "неправильном" хиджабе
Напомним, в Иране в прошлом году прошли протесты из-за смерти приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини. Девушку задержали за "неверное" ношение хиджаба. Митингующие требовали смягчить религиозные законы. В полиции заявили, что девушка умерла случайно от сердечного приступа.