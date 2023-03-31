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31 марта, 09:55

В Петербурге полицейские изъяли 200 кило латиноамериканского кокаина

В Санкт-Петербурге перекрыли канал поставки 200 кг кокаина в РФ из Латинской Америки

Сотрудники МВД России пресекли деятельность международной наркогруппировки и перекрыли канал поставки кокаина из стран Латинской Америки. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, в Санкт-Петербурге правоохранители задержали двоих местных жителей, которые ранее были неоднократно судимы.

"Предварительно установлено, что в перевозившем фрукты грузовом автомобиле они оборудовали тайники с наркотиками. Полицейские изъяли более 200 кг кокаина, стоимость которого по ценам чёрного рынка превышает 800 млн рублей", — уточнила представитель ведомства.

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Сейчас полицейские выявляют всех участников преступной схемы поставок наркотиков в особо крупном размере, а также каналы распространения запрещённых веществ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Уфе сотрудник ППСП ради подработки устроился закладчиком наркотиков. Он занимался этим около двух месяцев.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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