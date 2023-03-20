"Минёр" с Нового Арбата пытался заработать на рекламе наркотиков после ухода из Wildberries

Житель Москвы, который "заминировал" квартиру в центре столицы, но извинился перед жильцами за неудобства, как оказалось, попался на уловку наркоторговцев, установив проектор с рекламой запрещённых веществ. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 20-летний молодой человек недавно уволился со склада Wildberries из-за штрафов и искал возможность заработать.

Житель Москвы установил проектор с рекламой наркотиков в центре города. Видео © Telegram / SHOT

Парню написал неизвестный в "Телеграм" с предложением быстро заработать деньги. Ему нужно было снять квартиру на Новом Арбате, купить проектор и включить его на подоконнике, чтобы проекция с рекламой была видна на улице. На это ему перевели 250 тысяч рублей и пообещали ещё 50 тысяч за работу.

Молодой человек выполнил требования и повесил на дверь записку с угрозой об опасности взрыва, чтобы никто не выключил рекламу раньше времени.