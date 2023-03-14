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14 марта, 11:30
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Протестующие владельцы пунктов выдачи выдвинули требования к Wildberries

Владельцы пунктов выдачи потребовали от Wildberries отменить удержания за возвраты и брак

Владельцы пунктов выдачи выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Документ опубликовал телеграм-канал SHOT.

Владельцы ПВЗ выдвинули Wildberries требования. Видео © Telegram / SHOT

Среди условий также подтверждение повреждений сразу при приёме, фиксация на видео. Вместе с тем в документе указаны такие пункты, как снижение штрафов за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в десять раз, введение гибкого графика и расчётного времени приёма товаров в зависимости от их объёма, а ещё усиление контроля за перевозками заказов и снабжение фургонов камерами.

  • Требования владельцев ПВЗ Wildberries. Видео © Telegram / SHOT
    Требования владельцев ПВЗ Wildberries. Видео © Telegram / SHOT
  • Требования владельцев ПВЗ Wildberries. Видео © Telegram / SHOT
    Требования владельцев ПВЗ Wildberries. Видео © Telegram / SHOT
  • Требования владельцев ПВЗ Wildberries. Видео © Telegram / SHOT
    Требования владельцев ПВЗ Wildberries. Видео © Telegram / SHOT

Требования владельцев ПВЗ Wildberries. Видео © Telegram / SHOT

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Ещё владельцы ПВЗ требуют убрать привязку рейтинга точки к рейтингу региона, ибо "каждый пункт несёт ответственность за качество обслуживания", а также ввести контроль за логистикой товаров на возврат от пункта выдачи до склада, включая момент их приёма.

Владельцы пунктов выдачи штурмуют офис Wildberries и грозятся закрытием в знак протеста

Владельцы пунктов выдачи штурмуют офис Wildberries и грозятся закрытием в знак протеста

Ранее сообщалось, что владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries жалуются на новые санкции. Теперь их штрафуют на 20% за возврат товаров. Работники вынуждены сами приводить заказы в порядок: зашивать и даже чистить от мышиных испражнений.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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    Комментарий

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    Валера Дорогойсегодня в 12:19

    Сегодня видел как приёмщица зашивала какую то вещь. Это валберис считает нормальным? То есть какой то покупатель получит потом эту вещь, сразу не увидит брак, а потом попробуй пободайся с этой конторой. Вот так отличные идеи(валберис) портит жадность и глупость. То платные пакеты под предлогом борьбы с загрязнением природы, а остатки упаковки не загрязняют? Вруны

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