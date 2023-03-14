Протестующие владельцы пунктов выдачи выдвинули требования к Wildberries
Владельцы пунктов выдачи потребовали от Wildberries отменить удержания за возвраты и брак
Владельцы пунктов выдачи выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Документ опубликовал телеграм-канал SHOT.
Владельцы ПВЗ выдвинули Wildberries требования. Видео © Telegram / SHOT
Среди условий также подтверждение повреждений сразу при приёме, фиксация на видео. Вместе с тем в документе указаны такие пункты, как снижение штрафов за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в десять раз, введение гибкого графика и расчётного времени приёма товаров в зависимости от их объёма, а ещё усиление контроля за перевозками заказов и снабжение фургонов камерами.
Ещё владельцы ПВЗ требуют убрать привязку рейтинга точки к рейтингу региона, ибо "каждый пункт несёт ответственность за качество обслуживания", а также ввести контроль за логистикой товаров на возврат от пункта выдачи до склада, включая момент их приёма.
Ранее сообщалось, что владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries жалуются на новые санкции. Теперь их штрафуют на 20% за возврат товаров. Работники вынуждены сами приводить заказы в порядок: зашивать и даже чистить от мышиных испражнений.
Telegram / SHOT