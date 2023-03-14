Протестующие владельцы пунктов выдачи выдвинули требования к Wildberries

Владельцы пунктов выдачи выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Документ опубликовал телеграм-канал SHOT.

Владельцы ПВЗ выдвинули Wildberries требования. Видео © Telegram / SHOT

Среди условий также подтверждение повреждений сразу при приёме, фиксация на видео. Вместе с тем в документе указаны такие пункты, как снижение штрафов за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в десять раз, введение гибкого графика и расчётного времени приёма товаров в зависимости от их объёма, а ещё усиление контроля за перевозками заказов и снабжение фургонов камерами.







Ещё владельцы ПВЗ требуют убрать привязку рейтинга точки к рейтингу региона, ибо "каждый пункт несёт ответственность за качество обслуживания", а также ввести контроль за логистикой товаров на возврат от пункта выдачи до склада, включая момент их приёма.