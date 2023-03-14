Владельцы пунктов выдачи штурмуют офис Wildberries и грозятся закрытием в знак протеста

Пункты выдачи Wildberries планируют закрыться 15 марта в качестве забастовки из-за штрафов за возврат товаров. Десятки недовольных владельцев точек пришли разбираться в офис компании в Москве.

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries штурмуют офис в Москве. Видео © LIFE

Как сообщает наш корреспондент, на месте собралось более 50 человек, внутрь их не пускают охранники, которые говорят, что руководство на удалёнке. Начальство маркетплейса с ними не общается, люди планируют вызывать полицию.