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14 марта, 10:50

Владельцы пунктов выдачи штурмуют офис Wildberries и грозятся закрытием в знак протеста

Пункты Wildberries хотят закрыться в знак протеста из-за новых штрафов за возвраты товаров

Пункты выдачи Wildberries планируют закрыться 15 марта в качестве забастовки из-за штрафов за возврат товаров. Десятки недовольных владельцев точек пришли разбираться в офис компании в Москве.

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries штурмуют офис в Москве. Видео © LIFE

Как сообщает наш корреспондент, на месте собралось более 50 человек, внутрь их не пускают охранники, которые говорят, что руководство на удалёнке. Начальство маркетплейса с ними не общается, люди планируют вызывать полицию.

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Как сообщал Лайф, владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries жалуются на новые санкции. Теперь их штрафуют на 20% за возврат товаров. Работники вынуждены сами приводить заказы в порядок: зашивать и даже чистить от мышиных испражнений.

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LIFE

Илья Суриков
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