Владельцы пунктов выдачи штурмуют офис Wildberries и грозятся закрытием в знак протеста
Пункты Wildberries хотят закрыться в знак протеста из-за новых штрафов за возвраты товаров
Пункты выдачи Wildberries планируют закрыться 15 марта в качестве забастовки из-за штрафов за возврат товаров. Десятки недовольных владельцев точек пришли разбираться в офис компании в Москве.
Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries штурмуют офис в Москве. Видео © LIFE
Как сообщает наш корреспондент, на месте собралось более 50 человек, внутрь их не пускают охранники, которые говорят, что руководство на удалёнке. Начальство маркетплейса с ними не общается, люди планируют вызывать полицию.
Как сообщал Лайф, владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries жалуются на новые санкции. Теперь их штрафуют на 20% за возврат товаров. Работники вынуждены сами приводить заказы в порядок: зашивать и даже чистить от мышиных испражнений.
LIFE