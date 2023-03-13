Владельцы пунктов выдачи Wildberries вынуждены штопать и чистить вещи из-за огромных штрафов

Владельцы пунктов выдачи Wildberries собираются объявить забастовку из-за штрафов в 20% за возвраты товаров. Об этом сообщает SHOT.

Владельцы пунктов выдачи Wildberries недовольны штрафами за возврат товаров. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, многие сотрудники пунктов сами приводят товары в надлежащий вид, чтобы избежать проблем, — стирают их, зашивают и даже отмывают от мышиных испражнений.

"Я на самом деле на своём пункте занимаюсь тем, что я штопаю вещи вот эти рваные, драные, заклеиваю ботинки, крашу их, потому что это мои деньги, меня штрафанут на 20% за это, за вот этот брак", — сказала владелица пункта выдачи Wildberries в Волгограде Анастасия.

Другие хозяева пунктов рассказали, что в начале марта Wildberries начал удерживать с них 20% от стоимости товара, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно. А если в упаковке оказывается не тот предмет, собственников обязали возвращать всю сумму за позицию.

В компании объяснили такие меры борьбой с подменой товаров. Но владельцы пунктов выдачи считают, что Wildberries попросту вешает на них убытки. Они утверждают, что предметы на продажу приходят уже с браком или же хитрые клиенты сами меняют их на старые вещи дома и возвращают обратно.

"Все свои невыкупы они повесили тупо на других людей. В Wildberries я просто боюсь брать товар с полки — вдруг что-то потечёт или кто-то вылезет: какая-нибудь мышь, таракан или ещё кто-нибудь", — добавила владелица пункта.