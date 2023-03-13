Клиенту Wildberries в Петербурге пришли сапоги с мышиным семейством
Сапоги с мышами доставили на пункт выдачи заказов Wildberries в Петербурге
В Санкт-Петербурге в пункт выдачи заказов Wildberries доставили сапоги с мышами. Судя по внешнему виду, грызуны жили в комфортабельной и тёплой коробке достаточно давно, пишет SHOT.
Сапоги с мышами в пункте выдачи заказов Wildberries в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT
По словам работников ПВЗ, заказ им пришёл из сортировочного центра маркеплейса в Шушарах. В тот момент грызуны (а их уже было как минимум четыре) доедали упаковку и приступили к коже на гламурных розовых сапогах. В итоге весь товар пришлось списать как брак, чтобы не пугать покупателей.
Ранее Лайф рассказывал, как владельцы пункта выдачи в Подмосковье обокрали Wildberries на 25,2 млн рублей. Для этого они купили помещение, оборудовали его неработающими камерами и оформляли фиктивные заказы.