Клиенту Wildberries в Петербурге пришли сапоги с мышиным семейством

В Санкт-Петербурге в пункт выдачи заказов Wildberries доставили сапоги с мышами. Судя по внешнему виду, грызуны жили в комфортабельной и тёплой коробке достаточно давно, пишет SHOT .

По словам работников ПВЗ, заказ им пришёл из сортировочного центра маркеплейса в Шушарах. В тот момент грызуны (а их уже было как минимум четыре) доедали упаковку и приступили к коже на гламурных розовых сапогах. В итоге весь товар пришлось списать как брак, чтобы не пугать покупателей.