Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 15:03

Владельцы пункта выдачи в Подмосковье обокрали Wildberries на 25,2 млн

В Орехово-Зуеве владельцы пункта выдачи Wildberries украли технику на 25,2 миллиона рублей

<p>Один из подозреваемых в краже техники — 22-летний сотрудник пункта выдачи Wildberries Николай Угольков. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48903" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Один из подозреваемых в краже техники — 22-летний сотрудник пункта выдачи Wildberries Николай Угольков. Фото © SHOT

Жители подмосковного Орехово-Зуева придумали, как быстро заработать и обогатиться за счёт Wildberries. О хитрой схеме, которая включала в себя покупку помещения, неработающие камеры и фиктивные заказы, узнал SHOT.

Бизнес начался с того, что у одного из пунктов выдачи интернет-магазина сменился владелец. Всего за 160 тысяч рублей помещение с работающим бизнесом купил некий индивидуальный предприниматель Курбанов Бахман Габил Оглы. В Сети удалось найти людей, которые за небольшое вознаграждение заказывали в пункт дорогую технику без оплаты.

Когда ноутбуки, смартфоны и шлемы виртуальной реальности приходили, сотрудники просто забирали товар, оставляя на складе пустые коробки. При этом камеры видеонаблюдения показывали картинку в режиме онлайн, не сохраняя записей. Действуя по отлаженной схеме, всего за месяц работники обокрали ООО "Вайлдберриз" на 25,2 миллиона рублей.

Компания обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Совершение кражи организованной группой в особо крупном размере". Одного из подозреваемых — 22-летнего сотрудника пункта Николая Уголькова — уже допросили. Теперь у него пытаются выведать информацию о подельниках. "Бизнесменам" грозит до десяти лет колонии.

18-летний провинциал стал эскортником в Москве и прогорел на первой же клиентке

18-летний провинциал стал эскортником в Москве и прогорел на первой же клиентке

Ранее Лайф рассказывал, что подписчики обвинили российского блогера Nikmakser в мошенничестве при продаже iPhone. Фанаты слепо доверились своему кумиру, который заработал на них целые миллионы.

Николь Вербер
  • Новости
  • wildberries
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров