Владельцы пункта выдачи в Подмосковье обокрали Wildberries на 25,2 млн

Жители подмосковного Орехово-Зуева придумали, как быстро заработать и обогатиться за счёт Wildberries. О хитрой схеме, которая включала в себя покупку помещения, неработающие камеры и фиктивные заказы, узнал SHOT.

Бизнес начался с того, что у одного из пунктов выдачи интернет-магазина сменился владелец. Всего за 160 тысяч рублей помещение с работающим бизнесом купил некий индивидуальный предприниматель Курбанов Бахман Габил Оглы. В Сети удалось найти людей, которые за небольшое вознаграждение заказывали в пункт дорогую технику без оплаты.

Когда ноутбуки, смартфоны и шлемы виртуальной реальности приходили, сотрудники просто забирали товар, оставляя на складе пустые коробки. При этом камеры видеонаблюдения показывали картинку в режиме онлайн, не сохраняя записей. Действуя по отлаженной схеме, всего за месяц работники обокрали ООО "Вайлдберриз" на 25,2 миллиона рублей.

Компания обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Совершение кражи организованной группой в особо крупном размере". Одного из подозреваемых — 22-летнего сотрудника пункта Николая Уголькова — уже допросили. Теперь у него пытаются выведать информацию о подельниках. "Бизнесменам" грозит до десяти лет колонии.