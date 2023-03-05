Появилось видео "смертельной" битвы работницы Wildberries и вора за украденный телефон

В Уфе сотрудница Wildberries вступила в настоящую схватку с грабителем, которой украл из пункта выдачи заказов телефон. Такого ответа воришка явно не ожидал и еле удрал от разъярённой женщины, передаёт SHOT.

В Уфе сотрудница Wildberries вступила в схватку с грабителем, укравшим телефон. Видео © t.me / SHOT

Парень в капюшоне влетел в пункт выдачи заказов "ягодок" в Уфе и схватил первую попавшуюся коробку с полки, на которой хранились заказы клиентов. Как стало известно позднее, в ней находился мобильный телефон. Вор ринулся на улицу, но задержала его отважная сотрудница пункта выдачи которая без боя отдавать украденное явно не собиралась

На кадрах, которые есть в распоряжении канала видно, как женщина без куртки и в юбке вылетает на улицу вслед за грабителем и хватает его за капюшон. Затем — схватка, напоминающая бои без правил, продолжается прямо на снегу проезжей части. Однако, вор всё таки сбежал, прихватив коробку.

В беседе с каналом она рассказала, что занималась единоборствами и судя по всему — вор больше в её пункт выдачи не придёт, а то "ещё раз получит". К тому же, она прекрасно запомнила его приметы, которые описала полицейским. Сейчас грабителя ищут.