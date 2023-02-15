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14 февраля, 21:45
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Пьяный мигрант жестоко избил сотрудницу Wildberries в Подмосковье из-за отказа в любви

В Подмосковье пьяный мигрант избил сотрудницу Wildberries, отказавшую во взаимности

Пьяный мужчина избил сотрудницу Wildberries в пункте выдачи заказов в подмосковном Лыткарине, когда она не ответила взаимностью на его признание в любви. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Пьяный мигрант избил сотрудницу Wildberries в Подмосковье. Видео © t.me / urd_news

Менеджер маркетплейса видела мужчину впервые в жизни. Неадекват несколько часов приставал к женщине и признавался ей в любви. В итоге работница Wildberries не выдержала и попросила мужчину покинуть помещение, после чего сразу получила несколько сильных ударов в лицо. Затем избиение продолжилось уже в холле здания.

После этого нападавший скрылся с места происшествия. По предварительным данным, злоумышленником оказался уроженец одной из республик Средней Азии. Потерпевшая получила многочисленные травмы, она уже написала заявление в полицию. Правоохранители установили личность нападавшего, ведётся его розыск.

Жителям Климовска пришлось самим искать товар в пункте Wildberries вместо пьяной сотрудницы

Жителям Климовска пришлось самим искать товар в пункте Wildberries вместо пьяной сотрудницы

Ранее Лайф сообщал об инциденте, который произошёл в пункте выдачи Ozon в Нижнем Новгороде. Там вышедшая из себя сотрудница обматерила клиентов и в истерике разбила губу ребёнку. После этого она заперлась в подсобке, истошно орала о смерти и грозилась себя убить.

Обложка ©

t.me / urd_news

Иван Косицын
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