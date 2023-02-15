Пьяный мигрант жестоко избил сотрудницу Wildberries в Подмосковье из-за отказа в любви

Пьяный мужчина избил сотрудницу Wildberries в пункте выдачи заказов в подмосковном Лыткарине, когда она не ответила взаимностью на его признание в любви. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Пьяный мигрант избил сотрудницу Wildberries в Подмосковье. Видео © t.me / urd_news

Менеджер маркетплейса видела мужчину впервые в жизни. Неадекват несколько часов приставал к женщине и признавался ей в любви. В итоге работница Wildberries не выдержала и попросила мужчину покинуть помещение, после чего сразу получила несколько сильных ударов в лицо. Затем избиение продолжилось уже в холле здания.

После этого нападавший скрылся с места происшествия. По предварительным данным, злоумышленником оказался уроженец одной из республик Средней Азии. Потерпевшая получила многочисленные травмы, она уже написала заявление в полицию. Правоохранители установили личность нападавшего, ведётся его розыск.