Жителям Климовска пришлось самим искать товар в пункте Wildberries вместо пьяной сотрудницы

В Подмосковном Климовске сотрудница пункта выдачи заказов Wildberries так хотела отдохнуть, что решила не лишать себя удовольствия, устроив пьянку прямо на рабочем месте. Видео с ней быстро разлетелось по Сети, а Лайф узнал все детали этой истории.

В Подмосковье сотрудница ПВЗ Wildberries напилась, не смогла выдать заказ и спутала все товары. Видео © vk.com / Климовск Подслушано / Екатерина Тимохина

Как нам стало известно, пара из подмосковного Климовска решила быстренько забежать за товаром в пункт выдачи заказов Wildberries. Однако, едва зайдя в помещение, они ощутили сильное алкогольное амбре, которое исходило от пьяной сотрудницы. Парень и девушка всё-таки решили попытать удачу и попробовать забрать товар, но безуспешно.

На опубликованных кадрах видно, что еле сидящая на стуле женщина усердно пытается отсканировать код товара, удерживая второй рукой свою голову от падения на стол. В итоге отчаянные посетители предложили мадам помощь и отсканировали его сами, но и после этого их ждала неудача: пьянющая леди не смогла дойти до полок и испарилась в рядах.

Работники соседних пунктов утверждают, что явиться пьяной на работу для этой барышни — привычное дело. Руководство ПВЗ, узнав о случившемся, уволило любительницу выпить. На смену ей пришёл молодой паренёк, который теперь ощущает на себе последствия "труда" экс-коллеги. Дело в том, что, находясь регулярно подшофе, она перепутала все товары, поэтому новый оператор так и не может их найти.