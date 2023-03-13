Врач объяснила, можно ли подхватить что-нибудь через коробку с мышами от Wildberries

Если при распаковке заказанного товара обнаруживаются следы пребывания там грызунов, нужно относиться к этому с предосторожностью и принять меры для дезинфицирования. С мышами и крысами человек существует на протяжении всей истории, и всё это время грызуны переносят достаточно большое количество инфекций. Об этом заявила Лайфу врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Лидия Стаурина. Так она прокомментировала инцидент в Петербурге, где клиенту Wildberries пришли сапоги с мышиным семейством. Медик предупредила, что мыши могут послужить и резервуаром для переноски болезней.

"Основные пути такие: первый путь — это через непосредственно укус мыши или крысы. Второй — это трансмиссивный, когда инфекция передаётся через укусы блох, которые обитают на тех самых мышах или крысах. Третий — это алиментарный, если человек пьёт инфицированную воду, в которую попали выделения инфицированного грызуна. Четвёртый — это контактный (непосредственно при контакте с самим грызуном или тушкой мёртвого грызуна или фекалиями грызуна)", — объяснила Лайфу Стаурина.

Врач назвала и ещё один путь, самый актуальный для обсуждаемой темы, — воздушно-пылевой, когда человек вдыхает частицы, содержащие выделения инфицированных мышей и крыс. При этом Стаурина отметила, что для передачи болезни таким путём должно совпасть множество факторов. Так, по мнению терапевта, должен быть какой-то объём пыли (куда попадают выделения грызуна), который впоследствии человек может вдохнуть. Медик назвала такой способ инфицирования маловероятным.

Но вместе с тем подчеркнула, что, если в заказанном товаре есть следы пребывания грызуна, особенно его фекалии, нужно распаковывать полученное в перчатках и с респиратором. Затем простирать вещи, а также протереть место, где коробка находилась в квартире. Врач подчеркнула, что касается это и товара, пришедшего издалека, например из Индии или Китая.

"Если появились симптомы после контакта с повреждённой мышами посылки (лихорадка, боль в пояснице, сыпь, увеличение лимфоузлов), обратитесь к врачу", — рекомендовала Стаурина.