Сотрудник Ozon заявил, что его уволили после интервью о проблемах компании

Кладовщика компании Ozon Сергея Виноградова уволили после интервью, в котором он рассказал о проблемах предприятия. Об этом сообщает SHOT.

Сотрудника Ozon уволили после интервью о проблемах компании. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал, Сергей возглавляет профсоюз работников маркетплейса. Он рассказал, что после публикации ролика о работе компании руководство было недовольно тем, что перед интервью с ними не проконсультировались. Однако в самом Ozon утверждают, что сотни сотрудников организации участвуют в разных мероприятиях, в частности, записывают подкасты, а отдел коммуникации лишь "с радостью помогает готовиться к выступлениям и предоставляет необходимые информационные материалы".

Экс-сотрудник добавил, что затем его специально ловили на незначительных опозданиях, делали выговоры, а после мужчину и вовсе уволили в одностороннем порядке. Сергей считает, что на самом деле увольнение связано с его борьбой за улучшение условий труда и требованием повышения зарплаты. Но в компании заявили, что это произошло из-за частых опозданий.

"Мы расстались с ним из-за неоднократных нарушений трудовой дисциплины и режима труда. Конечно же, речи о слежке идти не может. Дело в том, что работа кладовщика на складе требует соблюдения графика и физического присутствия на рабочем месте, — без этого выполнение работы просто физически невозможно. <...> К сожалению, свои обязанности кладовщика и функции в рамках производственного процесса Сергей не выполнял. Мы многократно обсуждали это с ним, было и несколько предупреждений", — отметили в компании.

При этом там подчеркнули, что экс-сотрудник проявлял себя как неравнодушный человек по отношению к коллективу, внимательно следил за условиями труда и много раз обращался с вопросами о соблюдении нормативов, мер безопасности.

Бывший кладовщик хочет обсудить случившееся с акционерами маркетплейса. В противном случае мужчина намерен обратиться в прокуратуру и суд.