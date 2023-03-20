Штатные сотрудники пунктов Wildberries обратились в прокуратуру из-за штрафов компании
Штатные сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries обратились в прокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их заработка.
Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries жалуются на штрафы. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщает телеграм-канал SHOT, работников штрафуют за подмены и брак, так же как и владельцев пунктов выдачи. Сотрудники рассказывают, что деньги вычитают прямо из зарплаты.
Некоторые утверждают, что их долг перед маркетплейсом уже достигает 110 тысяч рублей, а уволиться компания не даёт, пока не будет оплачена задолженность. На данный момент известно, что десять человек уже написали заявления в Генпрокуратуру. По их словам, остальные сотрудники попросту боятся потерять работу.
Напомним, 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда.
LIFE / Андрей Тишин