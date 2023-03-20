Штатные сотрудники пунктов Wildberries обратились в прокуратуру из-за штрафов компании

Как сообщает телеграм-канал SHOT , работников штрафуют за подмены и брак, так же как и владельцев пунктов выдачи. Сотрудники рассказывают, что деньги вычитают прямо из зарплаты.

Некоторые утверждают, что их долг перед маркетплейсом уже достигает 110 тысяч рублей, а уволиться компания не даёт, пока не будет оплачена задолженность. На данный момент известно, что десять человек уже написали заявления в Генпрокуратуру. По их словам, остальные сотрудники попросту боятся потерять работу.