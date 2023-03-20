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20 марта, 16:49

Штатные сотрудники пунктов Wildberries обратились в прокуратуру из-за штрафов компании

Штатные сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries обратились в прокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их заработка.

Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries жалуются на штрафы. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, работников штрафуют за подмены и брак, так же как и владельцев пунктов выдачи. Сотрудники рассказывают, что деньги вычитают прямо из зарплаты.

Некоторые утверждают, что их долг перед маркетплейсом уже достигает 110 тысяч рублей, а уволиться компания не даёт, пока не будет оплачена задолженность. На данный момент известно, что десять человек уже написали заявления в Генпрокуратуру. По их словам, остальные сотрудники попросту боятся потерять работу.

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Напомним, 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда.

Обложка ©

LIFE / Андрей Тишин

Илья Суриков
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