Масштабный бунт в Wildberries привлёк внимание Минтруда

Минтруд России разбирается в ситуации с маркетплейсом Wildberries. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся", — сказал он журналистам.