Масштабный бунт в Wildberries привлёк внимание Минтруда
Глава Минтруда Котяков заверил, что в ситуации с Wildberries уже разбираются
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин
Минтруд России разбирается в ситуации с маркетплейсом Wildberries. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся", — сказал он журналистам.
В настоящее время ведомства работают с документами и заявлениями от россиян. Как уточнил министр, по итогу будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой.
Напомним, ситуация вокруг интернет-магазина наделала много шума. Как рассказывал Лайф, недовольные политикой компании владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries потребовали отменить удержания за возвраты и брак. Предприниматели пришли в офис маркетплейса и даже пригрозили закрыться. Они также просили о встрече с руководством компании, однако никто из представителей к ним не вышел, пока к делу не подключилась полиция. После приезда правоохранителей они согласились провести онлайн-встречу с владельцами ПВЗ, однако она прошла совсем не так, как ожидали бизнесмены. В итоге вчера в качестве протеста почти во всей стране закрылись ПВЗ Wildberries.