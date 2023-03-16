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16 марта, 09:34

Масштабный бунт в Wildberries привлёк внимание Минтруда

Глава Минтруда Котяков заверил, что в ситуации с Wildberries уже разбираются

<p>Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин</p>

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

Минтруд России разбирается в ситуации с маркетплейсом Wildberries. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся", — сказал он журналистам.

В настоящее время ведомства работают с документами и заявлениями от россиян. Как уточнил министр, по итогу будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой.

Пункты выдачи, заблокированные Wildberries, отказываются возвращать товары из-за мошенников

Пункты выдачи, заблокированные Wildberries, отказываются возвращать товары из-за мошенников

Напомним, ситуация вокруг интернет-магазина наделала много шума. Как рассказывал Лайф, недовольные политикой компании владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries потребовали отменить удержания за возвраты и брак. Предприниматели пришли в офис маркетплейса и даже пригрозили закрыться. Они также просили о встрече с руководством компании, однако никто из представителей к ним не вышел, пока к делу не подключилась полиция. После приезда правоохранителей они согласились провести онлайн-встречу с владельцами ПВЗ, однако она прошла совсем не так, как ожидали бизнесмены. В итоге вчера в качестве протеста почти во всей стране закрылись ПВЗ Wildberries.

Николь Вербер
  • Новости
  • wildberries
  • Антон Котяков
  • Минтруд
  • роструд
  • Бизнес
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